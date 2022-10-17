В Україні помітно зросла ціна на популярний овоч: скільки зараз коштує

Зокрема, підвищилися ціни на такі сорти овоча:

огірки гладкі - 75,4 грн, у вересні їх ціна складала - 70,79 грн;

огірки колючі подорожчали на 11,55 грн/кг, з 78,35 до 89,9 грн;

огірки короткоплідні - 72,8 грн. Раніше їх ціна складала 58,3 грн;

огірки тепличні зросли у ціні на 16,87 грн/кг, з 56,03 до 72,9 грн.

Зазначимо, що огірки збільшуються у ціні вже не перший місяць. Востаннє вони дешевшали у серпні, далі було лише зростання:

серпень - 32,64 грн/кг, хоча в липні вартували 36,09 грн/кг;

вересень - 66,23 грн/кг (+33,59 грн);

жовтень - 71,88 грн/кг (+5,65 грн).

Ціни на огірки в Україні (скрін)

Окрім того, тепличні огірки дорожчають вже другий місяць підряд. Востаннє води дешевшали у серпні:

серпень - 32,21 грн/кг;

вересень - до 56,03 грн/кг (+23,82 грн);

жовтень - 72,15 грн/кг (+16,12 грн).

Ціни на тепличні огірки в Україні (скрін)

Додамо, що також змінюється ціна і на інші популярні овочі: Зараз їх вартість така: