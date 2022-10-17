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В Україні помітно зросла ціна на популярний овоч: скільки зараз коштує

Ціни на огірки в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні помітно здорожчали в ціні на огірки. Зараз кілограм коштує 74,99 грн, що на 8,76 грн більше середньомісячної ціни вересня.

Про це повідомляє "Мінфін".

Зокрема, підвищилися ціни на такі сорти овоча:

  • огірки гладкі - 75,4 грн, у вересні їх ціна складала - 70,79 грн;
  • огірки колючі подорожчали на 11,55 грн/кг, з 78,35 до 89,9 грн;
  • огірки короткоплідні - 72,8 грн. Раніше їх ціна складала 58,3 грн;
  • огірки тепличні зросли у ціні на 16,87 грн/кг, з 56,03 до 72,9 грн.

Зазначимо, що огірки збільшуються у ціні вже не перший місяць. Востаннє вони дешевшали у серпні, далі було лише зростання:

  • серпень - 32,64 грн/кг, хоча в липні вартували 36,09 грн/кг;
  • вересень - 66,23 грн/кг (+33,59 грн);
  • жовтень - 71,88 грн/кг (+5,65 грн).

Ціни на огірки в Україні (скрін)

Окрім того, тепличні огірки дорожчають вже другий місяць підряд. Востаннє води дешевшали у серпні:

  • серпень - 32,21 грн/кг;
  • вересень - до 56,03 грн/кг (+23,82 грн);
  • жовтень - 72,15 грн/кг (+16,12 грн).

Ціни на тепличні огірки в Україні (скрін)

Додамо, що також змінюється ціна і на інші популярні овочі: Зараз їх вартість така:

  • капуста молода - 30,26 грн/кг;
  • картопля - 09,06 грн/кг;
  • цибуля ріпчаста - 34,46 грн/кг;
  • морква - 25,32 грн/кг;
  • перець болгарський жовтий - 152,60 грн/кг;
  • помідори червоні - 71,49 грн/кг;
  • буряк - 13,55 грн/кг;
  • часник - 119,20 грн/кг.

Раніше ми повідомляли, що буде з цінами в Україні наступного року.

Також ми писали, що помітно зросли ціни на яйця.

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