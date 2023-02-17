В Україні подорожчав овоч, який їдять всі: скільки зараз коштує

В Україні попит на імпортні огірки на ринку поступово слабшає. Все через суттєве здорожчання вартості овоча.
Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
Закупівельна вартість імпортного огірка зараз становить 80-97 грн/кг, що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.
Експерти кажуть, що основною причиною подорожчання стало обмежена пропозиція цієї продукції на українському ринку.
Після масштабного землетрусу в Туреччині постачання турецького огірка скоротилося до мінімуму. Тому, попри зниження купівельної активності, імпортери продовжують підвищувати відпускні ціни на огірки.
Зазначається, що наразі імпортний огірок в Україні коштує в середньому на 33% дорожче, ніж у лютого минулого року.
За словами експертів, ціни на огірки і далі зростатимуть, як мінімум, до кінця лютого.
"Підставою для таких припущень є той факт, що поки що імпортні огірки практично не мають конкурентів на українському ринку. Сезон збирання огірка нового обороту в більшості українських тепличних комбінатів ще не розпочався", - йдеться у повідомленні.
Також про перші пропозиції українських огірків поки повідомляють лише поодинокі фермери. Однак, їхня продукція буде коштувати дорожче через більш високу собівартість. Причиною є перебої з електроенергією.
За даними сайту Мінфін, ціни на огірки у супермаркетах зараз такі:
Огірки гладкі можна зараз придбати за такими цінами:
Нещодавно ми повідомляли, що в Україні суттєво подорожчали томати. Ціни б'ють усі рекорди.
Також експерт розповідав, що буде з цінами на продукти навесні.