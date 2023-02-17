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В Україні подорожчав овоч, який їдять всі: скільки зараз коштує

Скільки коштують огірки в Україні (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні попит на імпортні огірки на ринку поступово слабшає. Все через суттєве здорожчання вартості овоча.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Яка ціна

Закупівельна вартість імпортного огірка зараз становить 80-97 грн/кг, що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Експерти кажуть, що основною причиною подорожчання стало обмежена пропозиція цієї продукції на українському ринку.

Після масштабного землетрусу в Туреччині постачання турецького огірка скоротилося до мінімуму. Тому, попри зниження купівельної активності, імпортери продовжують підвищувати відпускні ціни на огірки.

Зазначається, що наразі імпортний огірок в Україні коштує в середньому на 33% дорожче, ніж у лютого минулого року.

Що буде з цінами далі

За словами експертів, ціни на огірки і далі зростатимуть, як мінімум, до кінця лютого.

"Підставою для таких припущень є той факт, що поки що імпортні огірки практично не мають конкурентів на українському ринку. Сезон збирання огірка нового обороту в більшості українських тепличних комбінатів ще не розпочався", - йдеться у повідомленні.

Також про перші пропозиції українських огірків поки повідомляють лише поодинокі фермери. Однак, їхня продукція буде коштувати дорожче через більш високу собівартість. Причиною є перебої з електроенергією.

За даними сайту Мінфін, ціни на огірки у супермаркетах зараз такі:

  • Metro - 103,79 грн/кг;
  • Novus - 103,00 грн/кг;
  • АТБ - 112,95 грн/кг;
  • Auchan - 112,90 грн/кг.

Огірки гладкі можна зараз придбати за такими цінами:

  • Auchan - 98,50 грн/кг;
  • Metro - 144,56 грн/кг;
  • Megamarket - 157,90 грн/кг.

Ціни на огірки в Україні (скриншот)

Нещодавно ми повідомляли, що в Україні суттєво подорожчали томати. Ціни б'ють усі рекорди.

Також експерт розповідав, що буде з цінами на продукти навесні.

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