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В Україні почали встановлювати унікальні укриття з бетону, як у протиядерних бункерах (фото)

Колаж РБК-Україна: перші захисні укриття, як будиночки хоббітів, встановлюють у Львівській області
Автор: Володимир Костирін

У Львівській області стали з'являтися захисні укриття, що зовні нагадують будиночки хоббітів - вигаданих літературних персонажів із всесвіту Толкіна. Вже встановлений перший модульний бункер, розрахований на 25 людей.

Про це 9 жовтня передає Pragmatika.

Спеціальні захисні конструкції, концепцію яких створили та запатентували львівські архітектори, так і називаються - "Будинок Хоббіта" або "Хоббіт Хаус".

Унікальне укриття вже встановлено у селі Купичволя на території дитячого садка. Цей бункер на 25 місць облаштований меблями, є запаси питної води.

Початок монтажу "Хоббіт Хауса", і як це має виглядати після встановлення (фото: shelter.industriallv.com)

Аналогічна конструкція, тільки більших розмірів, незабаром має з'явитися й у Бутині на території місцевої школи.

В укритті зможуть перебувати вже 100 людей.

Процес виробництва "Будинків Хоббіта" (фото: shelter.industriallv.com)

Характеристики укриття

Авторами таких захисних споруд є компанія "Індустрія ЛВ" спільно з "Хоббіт Хаус".

Як вказується на сайті авторів проекту, укриття "Будинок Хоббіта" виготовляються з високоякісного бетону марок Б35-Б40 з додаванням пластифікатора, добавок, а при необхідності мікрофібри згідно з чинними нормами ДБН для даного виробу.

Будівництво захисних укриттів "Хоббіт Хаус" (фото: shelter.industriallv.com)

У чому перевага бетону класу В35-В40? Він відноситься до категорії особливо важких бетонів, що застосовується при будівництві об'єктів з підвищеними вимогами якості та міцності.

Такий бетон використовуються у військовому будівництві для зведення об'єктів, стійких до будь-якого впливу: бункери, у тому числі із захистом від ядерної зброї.

Процес виробництва (фото: shelter.industriallv.com)

Для будівництва "Хоббіт Хаусів" використовується арматура марки А500 діаметром щонайменше 10 мм, а в ділянках найбільшого навантаження - більших діаметрів.

Виробник зазначає, що такі будиночки-укриття також відрізняються швидким монтажем з можливістю встановлення у складних рельєфах, а ще - енергоефективністю та екологічністю.

Схема про розташування людей в укриттях (фото: shelter.industriallv.com)

Вартість укриття становить понад 200 тисяч грн – кошти виділили з місцевого бюджету Великомостівської територіальної громади Львівської області.

Будівництво "Хоббіт Хауса" та проектний кінцевий результат (фото: shelter.industriallv.com)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як виглядають перші зупинки-укриття в Харкові.

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