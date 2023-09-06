В Україні планують масштабне скасування пенсій: хто залишиться без виплат

Що потрібно знати про відміну виплат

Нині в Україні пенсіонери, які вже шість місяців не отримують пенсію, можуть втратити виплати.

Уряд пропонує змінити закон таким чином, щоб втратити виплати могли не лише ті, хто не отримує пенсію, а й ті, хто не витрачає її кошти. Якщо цей закон буде прийнято на другому читанні, банки будуть зобов'язані інформувати про пенсійні рахунки, з яких кошти не знімалися протягом шести місяців.

Спочатку банк повідомить клієнта про те, що за два тижні виповниться шість місяців, як він не користувався коштами на своєму рахунку в банку. Потім це повідомлення буде надіслано Пенсійному фонду.

Пенсійний фонд заморозить усю суму, яку було зараховано на рахунок протягом шести місяців. Щоб повернути кошти, пенсіонеру потрібно буде пояснити причини, через які він не користувався цими грошима, і пройти процедуру ідентифікації.

Крім того, у запропонованому законопроекті стверджується, що можливість повернення коштів можлива "за наявності умов поновлення виплати пенсії".

Згідно із заявами співрозмовників із Кабміну, основною метою цього законопроекту не є позбавлення пенсіонерів, які економлять кошти, а скоріше вирішення питання про виплати пенсій для тих, хто загинув на окупованих територіях або зник безвісти.

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