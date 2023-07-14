В Україні розширили перелік людей з інвалідністю: хто ще зможе отримувати пільги

Що змінилося для осіб з інвалідністю

Відповідно до законопроєкту №9110 перелік розширили категорією чоловіків, які отримали інвалідність внаслідок війни. Варто зазначити, що це стосується тих військовослужбовців, які отримали поранення, контузію чи зазнали каліцтва на території військових навчальних закладах, у навчальних частинах, військових частинах внаслідок ракетного обстрілу ворога.

Автори законопроєкту зазначають, що такі прецеденти вже траплялися.

"Наймасштабніші ракетні удари були завдані по 184-му навчальному центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 169-му навчальному центру "Десна" імені князя Ярослава Мудрого та по інших військових частинах. Зокрема, вищевказані військові навчальні центри підпорядковуються Сухопутним військам Збройних сил України", - йдеться в тексті.

Які категорії військових уже входили до переліку

Раніше список згадував військовослужбовців, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях.

Те саме стосується й військових, які отримали статус інвалідності внаслідок бойових дій уже під час повномасштабної війни.

Крім того, статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України надається сім'ям учасників бойових дій, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України.

Тепер до цього переліку додаються також військові, які отримали поранення, контузію чи зазнали каліцтва на території військових навчальних закладах, у навчальних частинах, військових частинах внаслідок ракетного обстрілу ворога.

Які виплати можуть отримати такі особи

Військовослужбовець (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час виконання обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок зазначених причин може розраховувати на виплати розміром:

400-кратного прожиткового мінімуму в разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи

в разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи 300-кратного прожиткового мінімуму в разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи

в разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи 250-кратного прожиткового мінімуму в разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи

Інфографіка: armyinform.com.ua

Військовослужбовець (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби, отримає допомогу в розмірі:

120-кратного прожиткового мінімуму в разі встановлення інвалідності I групи

в разі встановлення інвалідності I групи 90-кратного прожиткового мінімуму в разі встановлення інвалідності II групи

в разі встановлення інвалідності II групи 70-кратного прожиткового мінімуму в разі встановлення інвалідності III групи

Інфографіка: armyinform.com.ua

Якщо військовий частково втратив працездатність, проте не отримав інвалідність, одноразова грошова допомога виплачується залежно від ступеня втрати працездатності в розмірі, що визначається у відсотках від: