В Україні оголосили вибори Михайло Лебіга-"Лебігович" кличе всіх на дільниці: що відомо

Хто такий Михайло Лебіга

Це блогер з TikTok та стрімер на платформі Twitch. Народився Михайло 21 листопада 1997 року у селі Михайлючка Шепетівського району. Коли він був маленьким, родина переїхала до Кам'янця-Подільського, а у 20 років Михайло перебрався до Хмельницького. 2022 року він переїхав до Чернівецької області.

У вересні 2022 року Лебіга увірвався в цифровий світ і почав активно стримувати та вести ефіри на різних платформах. Зазвичай він веде розмовні трансляції, літсплеї, дивиться та коментує телепрограми та відео з інтернету. Одна з його улюблених тем - перегляд українських шоу, інтерв'ю, теледебатів.

Вперше про Лебігу почали писати у ЗМІ після рекордних зборів на ЗСУ, ГУР та інші підрозділи. У липні 2023 року блогеру за одну ніч вдалося зібрати рекордні 8,35 млн гривень - за 8-годинний стрим.

Початковою метою було зібрати 2 658 000 грн, але після підрахунків суми виявилося, що донатів накидали втричі більше. Усі зібрані гроші підуть на безпілотники.

Михайло Лебіга-Лебігович (фото: instagram.com/misha_lebiga)

Як Лебіга став Лебіговичем

Блогер любить брати для своїх ефірів старі записи політичних дебатів. Нещодавно він стримів дебати Ющенка та Януковича. Саме після цього ефіру блогера жартома почали називати кандидатом від народу та розповсюджувати відео та меми.

А самому Михайлу дали прізвисько Лебігович - його прізвище схрестили з прізвищем "Янукович". Також у мережі використовують і другий варіант - Лебіщенко (Лебіга та Ющенко).

Лебігович отримав максимальну підтримку користувачів, і вся історія почала набирати обертів. Зараз для Михайла вже "створили" власні партії – Партія Лебігонов та партія Слуг калорій.

Що про вибори каже сам Лебіга

Михайло записав відео, в якому пояснив, що всі ці меми та відео - не більше, ніж жарт. І нікуди він, звісно, балотуватися не збирається. Але запропонував провести вибори 3 серпня.

"Я Лебіга і я нікуди не йду балотуватися, я не буду жодним депутатом. Мене немає в жодних бюлетенях", - сказав блогер.

Він здивований, що йому вже підписали місце у Верховній Раді та наголошує, що його про це навіть не запитали.

Повне відео звернення "Лебіговича". Обережно! Є нецензурні вирази.