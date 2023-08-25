В Україні обвалилися ціни на популярний овоч. Він подешевшав аж вдвічі!

Чому подешевшали огірки

Ціни на тепличну продукцію інтенсивно знижуються, оскільки на ринок у достатній кількості надходить плівковий огірок та продукція з відкритого ґрунту.

"Незважаючи на те, що багато тепличних комбінатів вже завершили реалізацію огірків першого обороту і відновлять роботу лише на початку вересня, ціни на тепличну продукцію інтенсивно знижуються", - повідомляють експерти.

Скільки зараз коштують огірки

Сьогодні тепличний огірок надходить у продаж по 8-21 грн/кг, хоча ще наприкінці минулого робочого тижня ціни на цю продукцію стартували від 20 грн/кг. При цьому ціни на плівковий огірок та продукцію з відкритого ґрунту стартують від 7 грн/кг.

Наголошується, що пропозиція такої продукції стрімко зростає, що в умовах невисоких темпів збуту чинить суттєвий тиск на ринок.

Оператори ринку прогнозують подальше здешевлення у цьому сегменті вже на початку вересня, коли більшість українських тепличних комбінатів вийдуть на ринок із другим обігом огірка.

Зазначимо, що найдемократичніша ціна на огірки у супермаркеті АТБ та Novus, там вони коштують 19.90 гривень за кілограм.

Ціна огірків Сільпо (Скріншот)

Ціна огірків АТБ (Скріншот)

Ціна на огірки Novus (Скріншот)