В Україні хочуть ввести штрафи за прослуховування російської музики: скільки доведеться платити за порушення

В Україні пропонують ввести штрафи за використання російської музики в громадських місцях. Такі можливі зміни пов'язані не лише з відмовою від російського культурного продукту, а й підтримкою національних надбань у цій сфері.

Про це йдеться в законопроєкті №9547 .

Що пропонують нардепи

19 червня 2022 року прийняли Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора".

Такі зміни потрібні для викорінення сепаратистських настроїв населення, які можуть створюватися саме через культуру.

"Такі продукти часто по своїй суті були інформаційними спецопераціями, спрямованими на послаблення нашої держави. Саме тому слід вживати дієвих заходів щодо обмеження музичного продукту держави-агресора на території України", - йдеться в пояснювальній записці.

Уривок із пояснювальної записки до законопроєкту (скриншот: itd.rada.gov.ua)

Відповідно до статті 15 Закону України "Про культуру" заборонено також публічно виконувати фонограми, відеограми та показувати музичні кліпи, участь в яких беруть громадяни РФ.

Варто зазначити, що 13 липня 2023 року Київміськрада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Києва. Але разом із тим на практиці трапляються непоодинокі випадки ігнорування цієї заборони.

Проблема полягає в тому, що дієвого покарання за такі дії в законодавстві не передбачено.

Якщо, наприклад, між українцями стається конфлікт на фоні прослуховування російської музики, то поліція може скласти адміністративний протокол і лише за наявності всіх відповідних для цього підстав.

Які штрафи хочуть ввести

Таким чином за публічне виконання, показ, демонстрацію, сповіщення у закладах торгівлі, громадського харчування, сфери послуг, музичних фонограм, відеограм, музичних кліпів, їхніх елементів, інших творів, розповсюдження яких заборонено, можна отримати штраф: