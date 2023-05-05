В Україні хочуть скасувати евакуацію автомобілів: коли чекати на нововведення

Детальніше про законопроєкт

У пояснювальній записці до нього йдеться про те, що задля збереження власних життів і здоров'я під час повітряної тривоги, водії швидко залишають транспорт для пошуку укриття, часто порушуючи правила зупинки чи стоянки в межах населеного пункту, що є підставою для застосування тимчасового затримання транспорту.

Варто зазначити, що підтверджень цьому немає. На противагу потрібно додати, що під час повітряних тривог евакуація не здійснюється, а також впродовж 15-30 хвилин після відбою. Таке правило діє в Києві.

Іншим аргументом на користь законопроєкту є те, що виконавці евакуації зловживають своїми повноваженнями та перетворили евакуацію автівок на власний бізнес.

В Україні планують скасувати евакуацію автомобілів (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Крім того, експерти парламенту наголосили, що сам текст закону суперечить правам учасників дорожнього руху.

Після ухвалення законопроєкту автомобіль, який припарковано неправильно, евакуювати не зможуть. Однак таке повноваження передадуть Національній поліції, хоча транспортні аналітики переконані, що для поліції це стане зайвим.

Попри деякі суперечності законопроєкт уже передали на розгляд Верховної Ради та готують до голосування.

Як евакуація працює зараз

Наразі ваш автомобіль можуть евакуювати, якщо він припаркований:

на залізничних переїздах

на проїзній частині другим або більше рядом

на мостах, шляхопроводах, естакадах тощо

на трамвайних коліях

на пішохідних переходах

близько до зупинки громадського транспорту

ближче 10 метрів від виконання дорожніх робіт

на невідповідних місцях паркування

на частині дороги для велосипедів

Крім того, якщо ваш автомобіль заважає рухатися комунальній техніці або перешкоджає руху інших учасників, його також евакуюють.

Щоб забрати автомобіль зі штрафмайданчика, потрібно оплатити три квитанції: штраф за порушення ПДР, послуги з перевезення автомобіля евакуатором до майданчика.

Сума може різнитися, проте всі кошти йдуть у бюджет Києва або вашого міста проживання.