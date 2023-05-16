В Україні досі працюють камери, які знімають роботу ППО в прямому ефірі: росіяни можуть спостерігати

В Україні триває 447 доба повномасштабної війни з Росією, і за це час українці вже вивчили головні правила збереження власного життя та як не заважати військовим виконувати свою роботу. Однак внаслідок ракетної атаки на Україну 16 травня виявилося, що онлайн-камери досі транслюють роботу ППО в прямих ефірах.

Чому вони не вимкнені та як цим можуть скористатися росіяни - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що відомо про роботу камер

Роботу камер, які ведуть онлайн-трансляцію роботи ППО в Україні, помітили в одному з пабліків у Telegram.

"В Україні досі працюють камери з онлайн-трансляцією на YouТube. В коментах сидять р*шисти, та спостерігають, як вдало працює наша ППО", - написали автори під скриншотами.

Фото: Telegram

На кадрах вказані міста, звідки ведеться зйомка, та чітко видно, де розташовані засоби ППО. Ворог також може спостерігати за цим і таким чином вираховувати, де стоїть захист українського неба.

Варто додати, що на початку війни представники місцевої влади багатьох міст України закликали вимкнути камери в режимі онлайн, аби не заважати роботі ЗСУ.

Чи справді це може допомагати ворогу

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі "Єдині новини" зазначив, що зарадити розвитку технологій важко, тому потрібно покладатися на свідомість людей. Він також додав, що ворог може відстежувати пуски ППО і за допомогою інших засобів.

"У нашої протиповітряної оборони на ці випадки є запобіжники. Ми вже не раз говорили, що протиповітряна оборона є динамічною. Після бойової роботи змінюються місця дислокації окремих підрозділів. Це стосується фактично всіх зенітно-ракетних військ по всій території України", - заспокоїв військовослужбовець.

Нагадаємо, що вранці 16 травня на Україну було здійснено ракетну атаку. Сили ППО змогли знищити всі 18 повітряних цілей ворога. Уламки ракет впали в кількох районах Києва, зокрема, в столичному зоопарку. Однак ніхто із тварин і працівників не постраждав.