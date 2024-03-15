ua en ru
Пт, 15 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні чоловік 13 років живе без шлунку: що сталось

Україна, П'ятниця 15 березня 2024 14:03
UA EN RU
В Україні чоловік 13 років живе без шлунку: що сталось Українець 13 років живе без шлунка (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні 62-річний чоловік зі Львівської області вже майже 13 років повноцінно живе без шлунка. Все через рак, який діагностували чоловіку 2011 року.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Львівського онкологічного лікувально-діагностичного центру

Лікування раку

У 2011 році лікарі розробили стратегію боротьби із хворобою. Перед втручанням пацієнт пройшов спеціальне лікування.

Попри те, що під час діагностики не було виявлено метастазів на очеревині, лікарі помітили їх під час операції.

Хірурги видалили уражену ділянку. Вони передали частину очеревини на термінове гістологічне дослідження. Наявність метастазів та lV стадію онкології підтвердили.

Завідувач відділення абдомінальної хірургії Мирон Огорчак розповів, що важливо проводити ретельний огляд пацієнтів перед операцією, щоб виявити навіть найменші ураження.

У цього пацієнта вчасне видалення метастазів дало змогу провести ефективне лікування.

"Нам довелося, окрім видалення шлунка, забрати метастатично уражену ділянку очеревини", - зазначив Мирон Огорчак.

Фахівці також провели пацієнту HIPEС. Вони ввели спеціальний розчин протипухлинного препарату, який вбиває залишкові ракові клітини, у черевну порожнину.

Після успішної боротьби з раком чоловікові доводилося ще двічі відвідувати онкоцентр. Через те, що у нього був видалений шлунок, гірше засвоювалось залізо та виникала анемія.

Після лікування чоловік веде активний спосіб життя вже 13 років: нормально харчується, працює вдома та няньчить онуків. Також він проходить контрольні обстеження, щоб бути впевненим, що хвороба не повертається.

В Україні чоловік 13 років живе без шлунку: що сталосьВ Україні чоловік вже 13 років живе без шлунку (фото: Freepik)

Раніше ми повідомляли, де пацієнти з онкологією можуть безкоштовно лікуватись в Україні.

Також ми писали про фрукт, який "вбиває" рак краще хімієтерапії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шлунок
NEWS
Удар по Одесі, загиблі та десятки поранених: всі деталі атаки на місто
Удар по Одесі, загиблі та десятки поранених: всі деталі атаки на місто