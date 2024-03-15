В Україні чоловік 13 років живе без шлунку: що сталось

В Україні 62-річний чоловік зі Львівської області вже майже 13 років повноцінно живе без шлунка. Все через рак, який діагностували чоловіку 2011 року.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Львівського онкологічного лікувально-діагностичного центру

Лікування раку

У 2011 році лікарі розробили стратегію боротьби із хворобою. Перед втручанням пацієнт пройшов спеціальне лікування.

Попри те, що під час діагностики не було виявлено метастазів на очеревині, лікарі помітили їх під час операції.

Хірурги видалили уражену ділянку. Вони передали частину очеревини на термінове гістологічне дослідження. Наявність метастазів та lV стадію онкології підтвердили.

Завідувач відділення абдомінальної хірургії Мирон Огорчак розповів, що важливо проводити ретельний огляд пацієнтів перед операцією, щоб виявити навіть найменші ураження.

У цього пацієнта вчасне видалення метастазів дало змогу провести ефективне лікування.

"Нам довелося, окрім видалення шлунка, забрати метастатично уражену ділянку очеревини", - зазначив Мирон Огорчак.

Фахівці також провели пацієнту HIPEС. Вони ввели спеціальний розчин протипухлинного препарату, який вбиває залишкові ракові клітини, у черевну порожнину.

Після успішної боротьби з раком чоловікові доводилося ще двічі відвідувати онкоцентр. Через те, що у нього був видалений шлунок, гірше засвоювалось залізо та виникала анемія.

Після лікування чоловік веде активний спосіб життя вже 13 років: нормально харчується, працює вдома та няньчить онуків. Також він проходить контрольні обстеження, щоб бути впевненим, що хвороба не повертається.

В Україні чоловік вже 13 років живе без шлунку (фото: Freepik)