В Україні за 750 млн побудують новий індустріальний парк: яким він буде (фото)

"Долина Стрий" - таку назву присвоєно проекту нового індустріального парку, який з'явиться на території сформованого ще за радянських часів промислового району міста Стрий у Львівській області. Вартість проекту 750 млн грн, а нових робочих місць з'явиться близько 700.

Що відомо про ініціативу, в матеріалі Styler далі.

Проект дуже грандіозний

За словами Валерія Кирилка, директора UParks, загальна площа землевідведення становить 13,95 гектара. Попри невелику відстань від основних районів та центра міста, ця промислова зона знаходиться на околиці, практично на західному кордоні міста.

Через Стрий проходить багато автомобільних магістралей, в тому числі міжнародних, що робить місце розташування парку дуже вигідним.

Проект парку дуже амбітний (фото: facebook.com/vkirilko)

На території парку планується розміщення таких підприємств як:

Виробництво харчової продукції

Виробництво електричного устаткування

Виробництво машин і устаткування

Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка

Виробництво готових металевих виробів

Ремонт і монтаж машин і устаткування

Якщо комусь цікаво стати учасником цього індустріального парку, можна писати на мейл indparksinua@gmail.com

Таким буде новий парк (фото: facebook.com/vkirilko)

Кількість таких парків в Україні зростає

За інформацією прес-служби Верховної ради, індустріальний парк створено за ініціативою Стрийської міської ради терміном на 30 років.

Цікаво, що кількість таких парків зростає щороку. Так, "Долина Стрий" став 62 індустріальним парком в Реєстрі індустріальних парків. Лише минулого року до Реєстру індустріальних парків було включено 9 парків.

Адже пріоритет на переробну промисловість - це один з напрямків діяльності для майбутнього України.