Україна названа країною 2022 року за героїзм народу та протистояння агресору

Як зазначається у статті, у звичайний час вибрати країну року непросто і зазвичай редактори сперечаються про кандидатів, які потрапляють до шорт-листу. Але у 2022 році вибір був очевидним і такою країною стала Україна.

"Така честь дістається країні, яка, на наш погляд, найбільше покращилася за попередні 12 місяців. Україна в якомусь сенсі є незвичайним вибором, оскільки життя більшості українців значно погіршилося після вторгнення Володимира Путіна до їхньої країни у лютому", - йдеться у статті.

Війна зруйнувала міста, багато людей загинули, економіка країни скоротилася приблизно на третину, а мільйони залишили свої будинки. Крім того, через російські атаки українці живуть у темряві, без електрики.

“І все ж таки українці цього року проявили себе. Вирізняються чотири їхні якості. Перший – героїзм ”, - наголошують у виданні.

Після повномасштабного вторгнення багато людей думали, що Україна буде розчавлена більшим сусідом. І Путін очікував, що українська армія здасться. Але українці стояли та билися, а президент Володимир Зеленський відмовив у пропозиції Заходу вивезти його з Києва – він відповів, що йому потрібні "боєприпаси, а не транспорт".

"Подібний характер проявили й прості українці. Професори, сантехніки та зірки естради стікалися в армію, змінюючи зручні ліжка на морозні окопи та ризик болісної смерті. У бою за боєм вони розгромили росіян. Захищаючись від агресора, який оскаржував право їхньої країни на існування як незалежна. держава, вони набули нового почуття державності", - пояснюють редактори.

Другою важливою якістю українців The Economist назвав винахідливість. За те, що помітили слабкість ворогів і висадили в повітря запаси їх пального, швидко навчилися користуватися західною зброєю. Передали прийняття рішень польовим командирам, зробивши підрозділи більш спритними та адаптованими.

Третьою якістю стала стійкість. Якщо у крані немає води – топлять сніг. Немає електрики - знаходять світло та тепло у кафе з дизельними генераторами, сплять в офісах.

"Жахи, які Путін продовжує завдавати їм, схоже, не вплинули на бойовий дух", - наголосили у статті.

Також наголошується, що українці, за рідкісними винятками, не стали відповідати воєнними злочинами на воєнні злочини росіян. Після всього горя, яке РФ принесла українські землі, навіть військовополонені вражені тим, як із ними добре поводяться.

"Багато в чому це пов'язано з тим, що Україна є не нацистською державою, як стверджує Путін, а демократією, в якій людське життя має значення", - додали редактори.

Четвертою якістю стало натхнення – українці захистили своїх сусідів та стали натхненням та прикладом для інших країн. Якби РФ завоювала Україну, то потім Путін міг би напасти на Молдавію, Грузію чи загрожувати країнам Балтії.

"Україна показала, що аутсайдери можуть протистояти хуліганам, навіть величезним", - резюмували The Economist.