В Украину завезли опасную курятину: кто производитель

В Украину завезли опасное куриное мясо, в котором была обнаружена патогенная для человека бактерия сальмонелла (Salmonella Enteritidis). Употребление такой продукции может вызывать серьезнейшее отравление и даже смерть.
Производителя и экспортера назвали в Госпродпотребслужбе Киевской области.
Опасную курятину обнаружили 16 сентября 2021 года. Сообщается, что в частях курятины, которая экспортировалась из Польши было выявлено Salmonella Enteritidis.
Мясо экспортировалась из Польши. Производитель: SuperDrob S. A., Karczew; холодильный склад: AMP Logistyka, Plonsk, Poland.
Продукция отправлена в Украину в количестве 180 кг. Получатель: ЧП "ЛЯМИТ", Львов.
"Предупреждаем операторов рынка о немедленном извлечении пищевого продукта из обращения и письменное информирование компетентного органа о выявленное несоответствие в срок не более двух рабочих дней", - говорится в сообщении.
Salmonella enterica (лат.) - вид палочковидных факультативно-аэробных грамотрицательных бактерий со жгутиками из рода сальмонелл. Ряд его подвидов являются серьезными человеческими патогенами.
Бактерия может вызвать сальмонеллез - опасное заболевание, при котором в кровь и органы заносятся токсины. В свою очередь сальмонеллез может спровоцировать такие осложнения, как эндокардит, гнойный менингит, абсцессы печени.
Идеальная среда для размножения сальмонеллы - мясо животных, молочная продукция и яйца.
Для заболевания характерны общие симптомы пищевого отравления:
Инкубационный период сальмонеллы длится около 4 суток. Именно в этот промежуток времени возникают первые признаки отравления.
Отметим, что ранее про мясо с сальмонеллой предупредили в Госпродпотребслужбе Ивано-Франковской области.