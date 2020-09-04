Украину затянет мощными ливнями: какие области под ударом

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине испортится в ряде областей

Погода в Украине серьезно испортится в ряде областей, куда 5 сентября нагрянут мощные ливни. Температура будет умеренной и снижение "градусов" доберется до юго-востока.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, завтра, 5 сентября, ожидается +22+26, а в южных и восточных областях до +28 градусов.

Сильные осадки завтра в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской областях и Крыму. Пасмурно и с дождем будет также в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях.

В Киеве в субботу +23+25 градусов, а ближайшей ночью +13+15 выше нуля. Осадки маловероятны.

Погода в Украине 5 сентября (фото: meteo.gov.ua)

А вот 6 сентября погода снова поменяется. На Запад зайдет атмосферный фронт и принесет снижение температуры в регионе до +20+25 градусов. Северо-западные области накроет грозами.

На остальных территориях от +24 до +26 градусов, без осадков.

В Киеве в воскресенье +24+26 градусов, ночью +14+16, без осадков.

Погода в Украине 6 сентября (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что синоптики обновили прогноз погоды в Украине и теперь считают, что осень и зима будут аномальными.