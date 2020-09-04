Україну затягне потужними зливами: які області під ударом

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні зіпсується в ряді областей

Погода в Україні серйозно зіпсується в ряді областей, куди 5 вересня нагрянуть потужні зливи. Температура буде помірною і зниження "градусів" добереться до південного сходу.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, завтра, 5 вересня, очікується +22+26, а в південних і східних областях до +28 градусів.

Сильні опади завтра в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській областях та Криму. Хмарно з дощем буде також у Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях.

У Києві в суботу +23+25 градусів, а найближчої ночі +13+15 вище нуля. Опади малоймовірні.

Погода в Україні 5 вересня (фото: meteo.gov.ua)

А ось 6 вересня погода знову поміняється. На Захід зайде атмосферний фронт принесе зниження температури в регіоні до +20+25 градусів. Північно-західні області накриє грозами.

На інших територіях від +24 до +26 градусів, без опадів.

У Києві в неділю +24+26 градусів, вночі +14+16, без опадів.

Погода в Україні 6 вересня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що синоптики оновили прогноз погоди в Україні і тепер вважають, що осінь і зима будуть аномальними.