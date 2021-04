Украину засыпает снегом в конце апреля: фото и видео из разных уголков страны

Активист Алексей Репик показал фото с балкона в Богуславе Киевской области. На кадрах город засыпан снежным покровом.

Фото: Снег в Богуславе (alex.ryepik)

Мироновка Обуховского района тоже встретила снежное утро, пишет Сегодня.

Фото: Снег в Мироновке (Сегодня)

"Сегодня Киевская обл., Переяславский район. +2... Зима напомнила о себе снегом..." - сообщают в Facebook.

Фото: Снег в Киевской области (facebook.com/Tanya Zubets)

Корреспондент РБК-Украина также поделился видео с заснеженного Переяслава.

Видео: Снег в Переяславе (РБК-Украина)

В горной местности страны понедельник тоже пришел вместе со снегом.

"Весна никак не победит холод. 26.04.2021", - рассказывает Валерий Полянчук.

"Let it snow, let it snow, let it snow... Квітнева заметіль на Черкащині", - показали фото и видео на странице Авиаметеорологической Станции Черкассы.

Фото: Снег в Черкассах (Avia-meteorological station Cherkasy)

Снег в большом количестве выпал и в Полтавской области, сообщает Харьковский Telegram-канал.

Фото: Снег в Полтавской области (h_saltovka)

В чем причина аномалии, и когда потеплеет

Синоптики винят во всем арктический воздух, который кроме снега принес еще и ночные заморозки. Морозной будет еще ночь на среду, 27 апреля.

А затем начнет теплеть - на 30-е число синоптики обещают уже +20 градусов, правда с дождями и грозами.

Скрин: Погода в Украине 30 апреля (meteo.gov.ua)