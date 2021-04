Україну засипає снігом наприкінці квітня: фото та відео з різних куточків країни

Активіст Олексій Репік показав фото з балкона в Богуславі Київської області. На кадрах місто засипане сніговим покривом.

Фото: Сніг у Богуславі (alex.ryepik)

Миронівка Обухівського району теж зустріла сніжний ранок, пише Сьогодні.

Фото: Сніг у Миронівці (сьогодні)

"Сьогодні Київська обл., Переяславський район. +2... Зима нагадала про себе снігом..."- повідомляють в Facebook.

Фото: Сніг у Київській області (facebook.com/Tanya Zubets)

Кореспондент РБК-Україна також поділився відео з засніженого Переяслава.

Відео: сніг у Переяславі (РБК-Україна)

У гірській місцевості країни понеділок теж прийшов разом зі снігом.

"Весна ніяк не переможе холод. 26.04.2021", - розповідає Валерій Полянчук.

"Let it snow, let it snow, let it snow... Квітнева заметіль на Черкащині", - показали фото та відео на сторінці Авіаметеорологічної Станції Черкаси.

Posted by Авіаметеорологічна Станція Черкаси on Monday, April 26, 2021

Фото: Сніг у Черкасах (Avia-meteorological station Cherkasy)

Сніг у великій кількості випав і в Полтавській області, повідомляє Харківський Telegram-канал.

Фото: Сніг у Полтавській області (h_saltovka)

У чому причина аномалії, і коли потеплішає

Синоптики звинувачують у всьому арктичне повітря, яке крім снігу принесло ще й нічні заморозки. Морозною буде ще ніч на середу, 27 квітня.

А потім почне теплішати - на 30-е число синоптики обіцяють вже +20 градусів, правда з дощами і грозами.

Скрін: Погода в Україні 30 квітня (meteo.gov.ua)