Україну засипає снігом наприкінці квітня: фото та відео з різних куточків країни
Частина України зустріла ранок понеділка, 25 квітня, із заморозками та снігопадами. Українці діляться зимовими фото і відео із західних областей, Черкаської, Полтавської, Київської областей.
Дивіться далі в матеріалі, як в Україну прийшла зима наприкінці квітня.
Активіст Олексій Репік показав фото з балкона в Богуславі Київської області. На кадрах місто засипане сніговим покривом.
Фото: Сніг у Богуславі (alex.ryepik)
Миронівка Обухівського району теж зустріла сніжний ранок, пише Сьогодні.
Фото: Сніг у Миронівці (сьогодні)
"Сьогодні Київська обл., Переяславський район. +2... Зима нагадала про себе снігом..."- повідомляють в Facebook.
Фото: Сніг у Київській області (facebook.com/Tanya Zubets)
Кореспондент РБК-Україна також поділився відео з засніженого Переяслава.
Відео: сніг у Переяславі (РБК-Україна)
У гірській місцевості країни понеділок теж прийшов разом зі снігом.
"Весна ніяк не переможе холод. 26.04.2021", - розповідає Валерій Полянчук.
"Let it snow, let it snow, let it snow... Квітнева заметіль на Черкащині", - показали фото та відео на сторінці Авіаметеорологічної Станції Черкаси.
Posted by Авіаметеорологічна Станція Черкаси on Monday, April 26, 2021
Фото: Сніг у Черкасах (Avia-meteorological station Cherkasy)
Сніг у великій кількості випав і в Полтавській області, повідомляє Харківський Telegram-канал.
Фото: Сніг у Полтавській області (h_saltovka)
У чому причина аномалії, і коли потеплішає
Синоптики звинувачують у всьому арктичне повітря, яке крім снігу принесло ще й нічні заморозки. Морозною буде ще ніч на середу, 27 квітня.
А потім почне теплішати - на 30-е число синоптики обіцяють вже +20 градусів, правда з дощами і грозами.
Скрін: Погода в Україні 30 квітня (meteo.gov.ua)
Раніше з'явилося відео із засніженої Умані.