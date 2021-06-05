Украину снова зальет дождями: синоптик рассказала о возвращении циклона

При этом температура воздуха останется комфортной, никакое похолодание не ожидается.

В воскресенье, 6 июня, повсеместно в Украине пройдут дожди - небольшие и умеренные, а также прогнозируются грозы.

Столбики термометров в среднем будут колебаться между +20 и +25 градусами в дневное время.

В понедельник, 7 июня, циклон "подарит" украинцам дожди с грозами уже посильнее, а кое-где даже пройдут ливни.

Температура воздуха не изменится, и в течение дня будет около +20... +24 градусов в среднем по стране.

В Киеве 6 и 7 июня будет преобладать влажная погода, ожидаются периодические дожди, хотя намечаются и прояснения.