Украину снова зальет дождями: синоптик рассказала о возвращении циклона

Погода в Украине несколько испортится в ближайшие дни из-за возвращения с северо-востока циклона, который притянет с собой осадки на практически всю территорию страны.
Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в своем Facebook.
При этом температура воздуха останется комфортной, никакое похолодание не ожидается.
В воскресенье, 6 июня, повсеместно в Украине пройдут дожди - небольшие и умеренные, а также прогнозируются грозы.
Столбики термометров в среднем будут колебаться между +20 и +25 градусами в дневное время.
В понедельник, 7 июня, циклон "подарит" украинцам дожди с грозами уже посильнее, а кое-где даже пройдут ливни.
Температура воздуха не изменится, и в течение дня будет около +20... +24 градусов в среднем по стране.
В Киеве 6 и 7 июня будет преобладать влажная погода, ожидаются периодические дожди, хотя намечаются и прояснения.
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют в Украине жаркое лето, вплоть до +40 градусов.
Напомним, что на днях из-за ливней в городе Днепр затопило 90 домов.