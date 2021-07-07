В Украину снова ворвутся мощные грозы: дата и карты погоды

Синоптики Украинского гидрометцентра предупреждают, что в ближайшие три дня почти по всей стране будет преобладать сухая погода с высокой температурой воздуха.

С 8 по 10 июля ожидается +29+33 градуса по всей стране. 8-го числа гроза с дождем вероятна в Крыму и Одесской области. 9-го июля - без осадков, а 10-го числа грозы возможны на крайнем западе.

Погода в Украине 8-10 июля (meteo.gov.ua)

А вот 11-12 июля в страну ворвется циклон с грозами и дождями. Осадки вероятны почти на всей территории страны (разве что 11-го сухо будет в Крыму).

При этом температура воздуха вырастет еще сильнее. Если на западе +27+30, немного выше - на Закарпатье, то на остальных территориях ожидается +30+34 градуса.

Погода в Украине 11-12 июля (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве до середины июля

В Gismeteo прогнозируют ближайший дождь в столице 13-го июля и вместе с ним снижение температуры до +28 градусов. В остальные же дни, вплоть до 15-го числа будет сухо и жарко, +30+33.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)