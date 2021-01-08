В Украину ворвется зима со снежными ливнями и морозами: синоптики показали новые карты погоды

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В Украину надвигаются сильные снежные ливни, а температура воздуха начнет стремительно опускаться. Местами ожидается понижение до -7 градусов.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, в субботу, 9 января, северные, восточные и часть южных областей накроет мокрым снегом и снегом с дождем. Снежные ливни могут пройти в Запорожье, Донецкой, Луганской областях и в Крыму. Мокрый снег пройдет на севере страны, в Кропивницком, Херсоне, Полтаве и Харькове.

Температура ночью почти во всех регионах упадет до -1 градуса, днем в большинстве областей от -1 до +2 градусов. Холоднее всего будет на западе страны – там синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха ночью до -7 градусов, днем ожидается от -2 до 0.

Карта погоды в Украине на субботу, 9 января

В воскресенье, 10 января, существенных осадков не ожидается, но будет холодно и сыро. В ночные часы в большинстве областей будет от -5 до -2 градусов, дневная температура будет колебаться от -1 до +1 градуса.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 10 января

Аналогичная погода прогнозируется и на понедельник, 11 января. Снег с дождем возможен на Закарпатье, а также местами в южных областях.

Карта погоды в Украине на понедельник, 11 января

А вот 12 января, во вторник, снег и мокрый снег пройдет во всех областях страны, кроме Волыни. Местами возможны снежные ливни и метель. Ночная температура воздуха опустится в большинстве областей до -7 -3 градусов, днем ожидается от -3 до 0 градусов, на дорогах гололед.

Карта погоды в Украине на вторник, 12 января

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали о погоде до конца зимы в Украине – ждите контрастов.

А также рассказывали о том, что стала известна дата сильного похолодания в Украине.