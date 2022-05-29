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В Украину ворвется циклон с атмосферными фронтами: где будет опасная погода

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Воскресенье 29 мая 2022 19:50
В Украину ворвется циклон с атмосферными фронтами: где будет опасная погода Фото: Погода в Украине принесет грозы и шквалы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине испортится из-за гроз, местами шквалов, которые принесет на нашу территорию циклон с атмосферными фронтами.

Где будет"штормить" - читайте ниже в нашем материале.

По прогнозу Наталки Диденко, 30 мая в Украину зайдет циклон с атмосферными фронтами.

Где будут дожди

Синоптик прогнозирует, что в северных областях, включая Киев, в западных, местами в центральных областях, в Одесской области, Николаевщине пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. При грозах возможны шквалы.

На остальных территориях - востоке, Херсонщине, Запорожье, в Днепре в Крыму будет преобладать сухая погода.

На Западе и севере вероятен порывистый ветер.

В каких областях будет жарко

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +20+25 градусов, на востоке, юго-востоке, в Днепре будет жарко, +25+30 градусов. А вот на Западе несколько свежее, +18+23.

Прогноз для Киева

В Киеве 30-го мая пройдут кратковременные дожди с грозами, иногда возможно усиление ветра до сильного. В течение дня столбики термометров в столице поднимутся до +22+23 градусов.

Что будет дальше с погодой

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что ближайшие несколько дней температура воздуха будет повышаться. Местами время от времени будут дожди и грозы.

31 мая - 1 июня +20+25 градусов, на востоке на юге до +31. 2-3 июня температура выровняется по всей стране, днем +23+30 градусов.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в июне 2022.

Также сообщалось про посевной календарь на июнь. Когда нельзя выходить на огород, и что успеть посеять.

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Погода в Украине Наталка Диденко
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