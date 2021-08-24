В Украину ворвется серьезное похолодание: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине принесет серьезное похолодание на этой неделе, которое затронет преимущественно западные и северные области страны.

Что будет с погодой в стране в ближайшие дни - читайте ниже в нашем материале.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, погодные качели ожидаются 26-28 августа. В некоторых областях днем температура снизится до +17, а ночью аж до +6 градусов.

Так, в среду, 25 августа +17+21 будет на западе, ночью тут +10+12 градусов. На севере +20+25, в остальных регионах +26+29 градусов.

Дожди и грозы завтра вероятны в центре и северных областях.

Скрин: Погода в Украине 25 августа (meteo.gov.ua)

26 августа в западных и северных областях +19+23 градуса, ночью на западе +9+11. На остальных территориях +24+29 градусов. Дожди и грозы в этот день на севере, в центре и части южных областей.

В пятницу, 27 августа, синоптики прогнозируют грозы по всей стране, а температура в целом снизится во всех областях: +19+23 на севере и в центре, +25+28 в остальных областях.

Скрин: Погода в Украине 26-27 августа (meteo.gov.ua)

28 августа осадки вероятны в основном на севере и в центре страны. На западе температура днем снизится до +17+21, ночью +6+10 градусов, на севере +22+25 днем и +9+13 ночью. На юге и востоке +25+30, а ночью +15+19 градусов.

В воскресенье, 29 августа, синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду на западе, здесь будет +17+21 градус днем и +9+12 ночью. В остальных регионах наоборот - потеплеет: +24+26 на севере, в центре +25+28 градусов, а на юге и востоке +28+32.

Скрин: Погода в Украине 28-29 августа (meteo.gov.ua)