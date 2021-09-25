В Украину ворвется потепление до +25: синоптики обновили карты погоды

Так, ресурс Meteoprog обещает в Киеве +18 градусов уже в воскресенье, 26 сентября. Во Львове ожидается +20 градусов, а в Одессе аж +25. Харьков же высокими градусами не порадует, но немного теплее все же станет.

Погода в Киеве, прогноз на неделю (meteoprog.ua)

Погода во Львове, прогноз на неделю (meteoprog.ua)

Погода в Одессе, прогноз на неделю (meteoprog.ua)

Погода в Харькове, прогноз на неделю (meteoprog.ua)

Синоптики сайта Gismeteo дают не столь оптимистичный прогноз, обещая в Одессе максимум +22 в воскресенье, на остальных территориях +15+19 градусов. При этом до конца сентября будет местами достаточно дождливо.

Погода в Украине, прогноз до конца сентября (gismeteo.ua)

В Украинском гидрометцентре также прогнозируют потепление, но в субботу будет все еще пасмурно и с незначительными осадками (разъяснится лишь на западе). Температура 25 сентября +12+16, на западе и юге +15+21 градус.

26 сентября осадки вероятны лишь на востоке, температура повысится на несколько градусов (на юге до +24). С 27 по 29 сентября будет без осадков, днем немного похолодает, а ночи будут холодными, но без заморозков.