В Украину вернутся морозы и снег: синоптики назвали даты
Погода в Украине изменится погода к концу месяца с возвращением минусовой температуры и снега в некоторые регионы.
Что будет с погодой в стране с 24 по 28 февраля - читайте ниже в материале Styler.
Прогноз на 24 февраля
По данным Наталки Диденко, 24-го февраля "восточный фронт, поджав хвост, покинет нашу территорию". Только утром небольшие осадки вероятны на Запорожье, в Крыму и в южных районах Донетчины.
Днем в Украине - без существенных осадков.
Температура воздуха в течение завтрашнего дня предполагается в пределах +3+7 градусов, на Юге +5+10 градусов.
В Киеве 24 февраля существенные осадки - вряд ли. Днем ожидается +4+5 градусов.
К концу месяца похолодает, вернутся осадки
По данным Украинского гидрометцентра, 25-26 февраля в страну придет антициклон, разогнав осадки. Днем +3+8, на западе и юге до +11 градусов.
Ночью в пятницу вероятны морозы до -7 на западе, на остальных территориях небольшой минус. В субботу ночью около нуля, местами ниже, местами - выше.
27-28 февраля вернутся осадки - дождь, в некоторых областях со снегом. Днем температура снизится, ночью местами морозы. Последний день зимы будет самым холодным в ближайшей перспективе: днем около нуля, на юге до +6, ночью преимущественно минусовая температура.
Смотрите ниже карты погоды до конца февраля:
Скрин: Погода в Украине 24-28 февраля (meteo.gov.ua)
Ранее мы писали про магнитные бури, которые ожидаются до конца февраля.