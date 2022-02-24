В Украину вернутся морозы и снег: синоптики назвали даты

Погода в Украине изменится погода к концу месяца с возвращением минусовой температуры и снега в некоторые регионы.

Что будет с погодой в стране с 24 по 28 февраля - читайте ниже в материале Styler .

Прогноз на 24 февраля

По данным Наталки Диденко, 24-го февраля "восточный фронт, поджав хвост, покинет нашу территорию". Только утром небольшие осадки вероятны на Запорожье, в Крыму и в южных районах Донетчины.

Днем в Украине - без существенных осадков.

Температура воздуха в течение завтрашнего дня предполагается в пределах +3+7 градусов, на Юге +5+10 градусов.

В Киеве 24 февраля существенные осадки - вряд ли. Днем ожидается +4+5 градусов.

К концу месяца похолодает, вернутся осадки

По данным Украинского гидрометцентра, 25-26 февраля в страну придет антициклон, разогнав осадки. Днем +3+8, на западе и юге до +11 градусов.

Ночью в пятницу вероятны морозы до -7 на западе, на остальных территориях небольшой минус. В субботу ночью около нуля, местами ниже, местами - выше.

27-28 февраля вернутся осадки - дождь, в некоторых областях со снегом. Днем температура снизится, ночью местами морозы. Последний день зимы будет самым холодным в ближайшей перспективе: днем около нуля, на юге до +6, ночью преимущественно минусовая температура.

Смотрите ниже карты погоды до конца февраля:

Скрин: Погода в Украине 24-28 февраля (meteo.gov.ua)