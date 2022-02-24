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В Україну повернуться морози і сніг: синоптики назвали дати

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Четвер 24 лютого 2022 06:22
В Україну повернуться морози і сніг: синоптики назвали дати Фото: Погода в Україні принесе морози зі снігом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні зміниться погода до кінця місяця з поверненням мінусової температури і снігу в деякі регіони.

Що буде з погодою в країні з 24 по 28 лютого - читайте нижче в матеріалі Styler.

Прогноз на 24 лютого

За даними Наталки Діденко, 24-го лютого "східний фронт, підібгавши хвіст, покине нашу територію". Тільки вранці невеликі опади ймовірні на Запоріжжі, в Криму і в південних районах Донеччини.

Вдень в Україні - без істотних опадів.

Температура повітря протягом завтрашнього дня передбачається в межах +3+7 градусів, на півдні +5+10 градусів.

У Києві 24 лютого суттєві опади - навряд чи. Вдень очікується +4+5 градусів.

До кінця місяця похолодає, повернуться опади

За даними Українського гідрометцентру, 25-26 лютого в країну прийде антициклон, розігнавши опади. Вдень +3+8, на заході та півдні до +11 градусів.

Вночі в п'ятницю ймовірні морози до -7 на заході, на інших територіях невеликий мінус. У суботу вночі близько нуля, місцями нижче, місцями - вище.

27-28 лютого повернуться опади - дощ, в деяких областях зі снігом. Вдень температура знизиться, вночі місцями морози. Останній день зими буде найхолоднішим у найближчій перспективі: вдень близько нуля, на півдні до +6, Вночі переважно мінусова температура.

Дивіться нижче карти погоди до кінця лютого:

В Україну повернуться морози і сніг: синоптики назвали датиВ Україну повернуться морози і сніг: синоптики назвали датиВ Україну повернуться морози і сніг: синоптики назвали датиВ Україну повернуться морози і сніг: синоптики назвали датиВ Україну повернуться морози і сніг: синоптики назвали дати

Скрін: Погода в Україні 24-28 лютого (meteo.gov.ua)

Раніше ми писали про магнітні бурі, які очікуються до кінця лютого.

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