В Україну повернуться морози і сніг: синоптики назвали дати

Погода в Україні зміниться погода до кінця місяця з поверненням мінусової температури і снігу в деякі регіони.

Що буде з погодою в країні з 24 по 28 лютого - читайте нижче в матеріалі Styler .

Прогноз на 24 лютого

За даними Наталки Діденко, 24-го лютого "східний фронт, підібгавши хвіст, покине нашу територію". Тільки вранці невеликі опади ймовірні на Запоріжжі, в Криму і в південних районах Донеччини.

Вдень в Україні - без істотних опадів.

Температура повітря протягом завтрашнього дня передбачається в межах +3+7 градусів, на півдні +5+10 градусів.

У Києві 24 лютого суттєві опади - навряд чи. Вдень очікується +4+5 градусів.

До кінця місяця похолодає, повернуться опади

За даними Українського гідрометцентру, 25-26 лютого в країну прийде антициклон, розігнавши опади. Вдень +3+8, на заході та півдні до +11 градусів.

Вночі в п'ятницю ймовірні морози до -7 на заході, на інших територіях невеликий мінус. У суботу вночі близько нуля, місцями нижче, місцями - вище.

27-28 лютого повернуться опади - дощ, в деяких областях зі снігом. Вдень температура знизиться, вночі місцями морози. Останній день зими буде найхолоднішим у найближчій перспективі: вдень близько нуля, на півдні до +6, Вночі переважно мінусова температура.

Дивіться нижче карти погоди до кінця лютого:

Скрін: Погода в Україні 24-28 лютого (meteo.gov.ua)