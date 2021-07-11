В Украину вернутся дожди и температура +25 градусов: дата

Синоптики Gismeteo прогнозируют, что снижение до +25+28 градусов и дожди с грозами ожидаются уже 19-20 июля. На запад атмосферный фронт и свежесть придут немного раньше - уже 16-17 июля, а до востока и юго-востока прохлада доберется попозже - 22-23-го числа.

До этого времени будет жарко и даже очень жарко, особенно в юго-восточных и восточных областях - до +34 градусов. Более терпимые температуры (около +30) ожидаются на западе и юго-западной части страны.

Что касается осадков, то на следующей неделе вероятность дождя наиболее вероятна на западе и севере, на остальной территории - в основном жарко и сухо.

Ниже смотрите прогноз погоды для Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы и Запорожья.

Скрин: Прогноз погоды в Украине на 10 дней