В Украину вернутся 15-градусные морозы: где будет холоднее всего

Погода в Украине принесет усиление морозов, местами до -15 градусов, но ветер утихнет, кроме того местами подсыпет снега.
Прогноз и карты погоды до конца рабочей недели - читайте ниже в материале Styler.
По прогнозу Наталки Диденко, ветер наконец-то ослабнет на Крещение, 19 января.
Днем ожидается -2... -5 градусов, на Полтавщине, Сумщине, Харьковщине -5... -8 градусов.
"Никаких серьезных осадков завтра не будет, лишь в восточной части полетает праздничный снег. На дорогах - гололедица, на трассах - соль и каша, на тротуарах - всего понемногу", - пишет синоптик.
По данным Диденко, в Киеве 19 января ветер стихнет, снег маловероятен, мороз днем, -1... -3 градуса.
20 января по прогнозу Украинского гидрометцентра, вероятен снег в западных областях, Винницкой, Житомирской, Киевской. Остальные области - без осадков.
Днем -1... +3, на востоке -2... -5, а на юге +3... +7 градусов. Ночью же в восточных областях до -15 градусов, а на остальной территории от -2 до -8 мороза.
В пятницу, 21 января, морозы ночью смягчатся, небольшой снег ожидается почти везде, кроме южных и центральных областей.
Смотрите ниже на картах гидрометцентра прогноз на три дня.
Скрин: Погода в Украине 19-21 января (meteo.gov.ua)
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