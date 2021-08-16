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В Украину вернулась жара: где будет жарче всего, а где пройдут грозы

Автор: Людмила Жукова

Погода в Украине 17 августа будет жаркой, но в западных областях страны возможны дожди с грозами.

Такой прогноз озвучила на своей Facebook-странице синоптик Наталка Диденко.

Во вторник на большей части страны будет сухо и жарко, только на Западе прогремят грозы и температура воздуха опустится до +23 градусов.

"Во вторник на большей части страны - сухо солнечно и жарко. В западных областях пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, жара ослабеет от +23 до + 28 градусов", - отметила Диденко.

По словам эксперта, в западные области придет влажный атмосферный фронт северо-западного циклона Luciano, который принесет, кроме грозовых дождей, еще и понижение температуры воздуха.

Погода в Киеве 17 августа

В столице вторник будет жарким и солнечным.

"В Киеве завтра, 17-го августа, будет сухо и жарко, до +33 градусов. Грозовые дожди и понижение температуры воздуха предполагается в среду", - предупредила Диденко.

Когда спадет жара

По прогнозу синоптика, жаркая погода начнет ослабевать 18 августа, в среду.

"В среду жара начнет пятиться и уже будет свежее воздух вместе с этим фронтом, а, соответственно, и дождями, распространится в восточном направлении. Хотя именно восточные области Украины держать высокие градусы дольше", - резюмировала она.

Как мы сообщали ранее, в Украину ворвется затяжное похолодание.

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