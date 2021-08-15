В Украину вернется сильная жара: какие области раскалит максимально

"15-17 августа в северных, центральных, Харьковской, Луганской и Ровенской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - предупредили синоптики Украинского гидрометцентра.

По словам Наталки Диденко, жара в понедельник, 16 августа, будет доминировать. В большинстве областей ожидается в течение дня +28+32 градуса.

Во вторник-среду будет все еще жарко, но на западе температура снизится до +23+28 градусов из-за холодной воздушной массы, которая ворвется в регион.

Где будут дожди в понедельник

Осадками 16 августа будет небогато. Локальные грозовые дожди возможны на западе, востоке, в Крыму.

"Эти местные осадки могут быть благодатными, освежающими, а могут на небольшой локации резко вылиться ливнем неплохим, примите это во внимание", - считает синоптик.

Что будет с погодой в Киеве

В Киеве неделя начнется жарой и солнцем. Температура воздуха в столице будет достигать +30+32 градусов в понедельник и во вторник.

Однако в среду температура начнет снижаться, достигнув к концу недели +23+24 градусов.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

Когда придет похолодание

По прогнозу Наталки Диденко, масштабнее ослабление жары приходится, по предварительным прогнозам, ожидается на 19-е августа, как раз на Спаса.

"И дожди принесет атмосферный фронт вечером 18-го августа и ночью 19-го августа", - добавила она.