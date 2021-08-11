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В Украину вернется бешеная жара: когда "зажарит" до +37

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Среда 11 августа 2021 20:30
В Украину вернется бешеная жара: когда "зажарит" до +37 Коллаж РБК-Украина: Погода в Украине снова принесет бешеную жару
Автор: Светлана Мащенко

В Украину скоро вернется сильнейшая жара до +37 градусов. Синоптики назвали дату изменения метеоситуации в стране.

Что будет с погодой в ближайшие дни - читайте ниже в нашем материале.

Так, согласно прогнозу синоптика Наталки Диденко, уже первая половина следующей недели обещает "врезать" до +35+37 градусов!

"Взгляните, какой предполагается следующая среда у нас!"- подписала она карту погоды на 18 августа.

В Украину вернется бешеная жара: когда &quot;зажарит&quot; до +37

Фото: Погода в среду, 18 августа (facebook.com/tala.didenko)

В Gismeteo также прогнозируют повышение температуры на следующей неделе, однако об аномальных градусах речь не идет.

Согласно данным синоптиков, почти до конца недели в стране ожидается умеренное тепло без жары (+24+27) и минимум осадков.

А с 15 по 17 число (на востоке и юге по 18-е), температура повысится до +27+31 градуса. После усиления жары ожидается резкое похолодание с дождями.

Ниже смотрите прогноз погоды для Киева, Львова, Харькова, Запорожья и Одессы

В Украину вернется бешеная жара: когда &quot;зажарит&quot; до +37В Украину вернется бешеная жара: когда &quot;зажарит&quot; до +37В Украину вернется бешеная жара: когда &quot;зажарит&quot; до +37В Украину вернется бешеная жара: когда &quot;зажарит&quot; до +37В Украину вернется бешеная жара: когда &quot;зажарит&quot; до +37

Скрин: Погода в Украине, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

Между тем завтра, 12 августа синоптики предупредили об опасном ветре, который будет задувать в некоторых областях.

Также мы писали, что такое метеозависимость, кто может от этого страдать, и как преодолеть нездоровую реакцию на погоду.

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