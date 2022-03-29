В Украину движутся дожди с мокрым снегом и сильное похолодание: названа дата

"В субботу-воскресенье в большинстве областей Украины ожидается осложнение погодных условий: похолодание, усиление ветра, дождь с переходом в мокрый снег", - пишет Наталка Диденко.

Что будет с температурой 30 марта

В среду, по данным синоптика, будет в основном тепло, местами даже до +20 градусов.

В большинстве областей максимальная температура воздуха достигнет +11... +16 градусов. Теплее всего на юго-западе, Одесской, Черновицкой области. Здесь прогнозируют +15... +20 тепла.

На севере и на северо-западе среда будет "свежеватой", здесь ожидается +8... +12 градусов.

Свежее предполагается воздуха на северо-западе Украины и в северных областях +8+12 градусов.

Где в среду пройдут дожди

Дожди в среду вероятны в западных, северных, центральных областях и в Харьковской области. Осадки будут периодическими, от небольших до умеренных.

В южной части и большинстве восточных областей дожди маловероятны.

Что касается ветра, то он наконец стихнет почти везде, кроме Крыма и Приазовья.

Прогноз для Киева

В Киеве есть вероятность небольшого дождя в среду. Ветер утихнет, а температура будет в пределах +10... +11 градусов.

Прогноз до конца недели

По данным синоптика, 31 марта - 1 апреля в Украине будет преобладать теплая погода, однако в пятницу в западных областях начнется существенное похолодание, которое постепенно распространится на большинство наших областей.

Существенное похолодание с зимними осадками придет 2-3 апреля.