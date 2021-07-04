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Украину снова раскалит жарой: названа дата

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине снова будет жаркой с 30-градусными и выше значениями, а дожди закончатся. Когда на смену нынешнему циклону придет антициклоническая активность с солнечными и раскаленными днями - читайте ниже в нашем материале.

Об этом рассказали синоптики Gismeteo и Наталка Діденко.

Согласно данным ресурса Gismeteo, со среды - четверга, 7-8 июля в страну придет антициклоническая активность. Будет ясно, солнечно, а воздух прогреется до +29+34 градусов.

Впрочем, такая передышка без дождей будет всего несколько дней на севере, на западе ближайший ясный день без внезапно налетающих летних гроз - 8 июля. А вот на юго-востоке и близким к ним центральным областям жарко и сухо будет практически до середины июля.

Ниже смотрите прогноз погоды для Киева, Львова, Харькова, Днепра и Одессы.

Скрин: Погода в Украине, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

О грядущем повышении температуры предупредила Наталка Диденко.

"В ближайшее время градусы будут без особых изменений, а вот через неделю жара усилится", - прогнозирует синоптик.

Ранее мы писали, какие болезни могут обостриться, а состояния усугубиться из-за жаркой погоды.

Также телеметеоролог рассказал, стоит ли в июле ждать аномалий и катаклизмов, и что будет с погодой до конца лета.

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Погода в Украине