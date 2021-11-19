В Украину придет мокрый снег и жуткий ветер: какие области накроет непогодой

"Завтра в Украине ожидается дождь и мокрый снег. Мокрый снег – не повсюду. Он будет идти в Сумской области, местами в Черниговской, Киевской, Полтавской, Харьковской областях и в Карпатах. Дождь придет в южную часть Украины во второй половине дня или уже вечером. В Донецкой и Луганской областях – без существенных осадков", - предупредила Наталка Диденко.

Она отметила, что завтра на Западе и Севере Украины усилится ветер, и он будет некомфортным.

"Температура воздуха после холодной ночи днем немного повыситься, ожидается +2 +8 градусов. 20 ноября потеплеет еще на несколько градусов", - рассказала синоптик.

В Киеве 19 ноября ожидаются дожди. В ближайшую ночь температура воздуха поднимется до 0 градусов, а днем в пятницу прогреется до +5 градусов.

Карта погоды

По прогнозу Украинского гидрометцентра, осадки пройдут во всех регионах Украины. В большинстве областей ожидаются умеренные и сильные осадки, а на юге и юго-востоке – кратковременные.

Температура воздуха ночью на востоке и в центральных областях составит от 0 до -4 градусов, на крайнем востоке до -6 градусов. На остальной территории страны от 0 до +5 градусов.

Днем на востоке прогреется до +4 градусов, в центре и на севере до +4 +6 градусов, в южной части и на западе потеплеет до +7 +10 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 19 ноября

Как сообщает синоптик Игорь Кибальчич на сайте Meteoprog, 20 ноября Украина окажется под влиянием активного циклона атлантического происхождения Volker.

Это волновой циклон, который принесет сильный штормовой ветер на территорию нашей страны.

"Утром и днём 20 ноября порывы западного и северо-западного ветра по всей территории страны будут достигать скорости 15 – 20 м/с, местами в западных и северных областях до 23 м/с. Такие показатели соответствуют первому (желтому) уровню опасности и могут нанести ущерб лесонасаждениям и некоторым объектам инфраструктуры (в особенности энергетике и транспорту). Следует также избегать прогулок вблизи сухих и высоких деревьев, не оставлять под ними автомобили", - предупредил синоптик.

Карта погоды на 20 ноября

О непогоде в субботу и воскресенье предупреждает и Наталка Диденко. Она добавила, что вместе с сильным ветром в Украину придет небольшое потепление.

"20-21 ноября станет теплее еще на несколько градусов, но атмосфера будет нестойкая, воздух влажным, с осадками, ветер – порывистый. С понедельника-вторника снова похолодает, а ближе к следующим выходным – снова потеплеет", - отметила синоптик.