Украину охватит арктическим воздухом: где будет до -7 мороза

По прогнозу Наталки Диденко, резко похолодает в стране в субботу 23 октября, однако не везде. А 24-25-го холодный воздух охватит уже всю страну.

"В субботу холодный воздух арктического происхождения начнет давить, обрушится похолодание, лишь на востоке, юге и на значительной части территории центральных областей 23-го октября еще побудет теплая погода. А уже в воскресенье-понедельник в большинстве областей Украины ночью восстановятся "минусы", а в течение дня едва будут теплиться +5+11 градусов", - прогнозирует Диденко.

Что будет с погодой завтра?

В пятницу синоптик прогнозирует самый теплый день в ближайшей перспективе, ожидается +14+20 градусов. Кроме мероприятия, куда уже зайдет порция холодного воздуха-здесь будет +10 + 16.

Осадков существенных не ожидается, однако местами пройдет небольшой дождь на Прикарпатье.

"Задержится порывистый ветер во многих областях Украины, осторожно!"- предупредила синоптик.

Прогноз для Киева на 22 октября

В Киеве 22-го октября ожидается теплая погода с максимальной температурой воздуха +16+17 градусов. Однако западный ветер будет сильным, порывистым. А вот дожди маловероятны.

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют, что похолодание задержится и во вторник, 26 октября. Этой ночью на востоке возможные морозы до -7 градусов.

Ниже смотрите прогноз гидрометцентра на картах на ближайшие пять дней.

Погода в Украине, прогноз с 22 по 26 октября (meteo.gov.ua)

Потепление вернется в конце октября

По прогнозу Натальи Диденко, 27-29 октября в Украину вернется потепление.

Синоптики Gismeteo, судя по прогнозу для Киева, подтверждают, что конец октября порадует нас теплом.

Скрин: Прогноз погоды для Киева на 10 дней (gismeteo.ua)