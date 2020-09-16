На Украину обрушится атмосферный фронт: ожидается буря, заморозки и дожди

Погода в Украине в ближайшие дни кардинально изменится и синоптики прогнозируют резкое похолодание, дожди, сильный штормовой ветер.

В четверг часть Украины накроет атмосферный фронт, который принесет с собой дожди, сильный ветер и резкое похолодание. Синоптик Наталка Диденко рассказала на своей странице в Facebook, что ждать от погоды украинцам 17 сентября, а также до конца недели.

"В четверг в Украину придет атмосферный фронт! Дождь, местами с грозой, ожидается 17 сентября в северных областях, западной части, в Винницкой, местами в Черкасской и Полтавской областях. На Юге, Востоке Украины, в Днепре и Кропивницком – без существенных осадков. Усилится на Западе и Севере северо-западный ветер до штормовых значений. Смотрите внимательно, где паркуете автомобиль", - предупредила Диденко.

Она отметила, что похолодание ожидается только на западе и севере страны, а с 18 сентября холодный воздух охватит все регионы Украины.

"Температура воздуха завтра в Украине еще будет высокой, днем до +25 +30 градусов. Однако в западных областях, в тылу фронта, уже начнется похолодание, до +20 +23 градусов. Это похолодание распространится и усилится 18-19 сентября. Ожидается в большинстве областей в течении пятницы-субботы температура воздуха до +12 +17 градусов. В воскресенье удержится холодный воздух", - добавила Диденко.

Карта погоды

На юге и юго-востоке до конца недели продержится комфортная температура, +20 +24 градуса. А вот на остальной территории страны ожидается похолодание, возможны даже заморозки.

"Заморозки более вероятны 18 сентября в западных областях, а в ночь на 19 сентября в большинстве областей, кроме южной части. В пятницу сильный ветер охватит значительную часть Украины", - написала синоптик.

В Киеве 17 сентября пройдет дождь с грозой, но будет жарко. А вот с пятницы температура воздуха резко упадет.

"В Киеве завтра ожидается дождь, местами с грозой. Будет очень тепло, до жары, до +29 градусов. Усилится северо-западный ветер до 15 м/с. А уже в пятницу, за фронтом, появится холодный воздух вместе с сильным ветром. В столице температура воздуха 18-19 упадет до +14 +16 градусов. Заморозки на окраине возможны в ночь на субботу. В Киеве суббота и воскресенье будут холодными, но без осадков", - предупредила Диденко.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о том, что в Украину идет опасная погода.

А также рассказывали о том, что синоптики спрогнозировали в Украине два бабьих лета и назвали даты.