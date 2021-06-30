В Украину опять несутся сумасшедшие ливни: какие области затопит

"1 июля в Украине, кроме востока и юго-востока, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, в западной части местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - предупредили синоптики Украинского гидрометцентра.

Судя по картам погоды на четверг, вся Правобережная часть страны будет под угрозой локальных гроз и дождей. Осадки могут добраться также и до Черниговской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской областей. На остальных территориях вероятность дождей - низкая.

Прохладнее всего завтра во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях (+22+25). В остальных западных областях +24+28 градусов. На востоке и в центре +26+29, а на юге и востоке +27+31 градус.

В Киеве 1 июля есть вероятность грозы, температура днем высокая - от +27 до +29 градусов.

Скрин: Погода в Украине принесет сильные ливни 1 июля (meteo.gov.ua)