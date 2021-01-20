В Украину несутся мощные снегопады: синоптик назвал дату

Погода в Украине принесет новую порцию снегопадов уже в ближайшие дни. После чего снова ударят морозы - очередного похолодания следует ждать уже в конце января.

Такой прогноз дал народный синоптик Леонид Горбань, пишет Апостроф.

Синоптик говорит, что снегопады придут с 22 по 24 января. Наиболее обильными осадки будут именно в воскресенье, 24-го числа.

А с 26 января в страну снова придет похолодание. Термометры покажут -15... -18 мороза, а ночью до -22... -24 градусов. Холодная погода продержится до конца месяца.

Следующая волна тепла придет уже в феврале - 4-7 числа температура воздуха будет на уровне 6-8 градусов с отметкой "минус", а с 8 по 10 февраля ожидается всего 1-2 градуса мороза.

Отметим, что в Украинском гидрометцентре частично согласны с прогнозом Леонида Горбаня. 24 января действительно на большей части будут осадки, но в основном - дождь. А вот 22-23 осадки, также преимущественно в виде дождя, местами - с мокрым снегом, возможны на Западе и Севере страны.

Погода в Украине 22-24 января (скрин: meteo.gov.ua)

Ресурс Gismeteo сильных морозов в конце января не прогнозирует, но температура и вправду несколько снизится после волны потепления. По крайней мере, такой прогноз они дают по Киеву.

Погода в Киеве на 10 дней (скрин: gismeteo.ua)

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