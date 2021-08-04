ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Синоптики предупреждают о граде и шквалах в Украине: где ухудшится погода

Новина українською →
Среда 04 августа 2021 08:08
Синоптики предупреждают о граде и шквалах в Украине: где ухудшится погода Фото: в Украине объявили штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине сегодня осложнятся погодные условия. Местами ожидаются град и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, 4 августа ожидаются град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Осложнения погоды следует ожидать в западных, Житомирской и Винницкой областях.

I уровень опасности означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Синоптики предупреждают о граде и шквалах в Украине: где ухудшится погода

Ранее сообщалось, что в Украине сегодня будет прохладная погода почти во всех областях. На западе страны прогнозируют дожди.

Читайте РБК-Украина в Google News
Штормовое предупреждение похолодание Погода
NEWS
Боевики минировали Майорск и обстреливали позиции ООС из минометов и гранатометов
Боевики минировали Майорск и обстреливали позиции ООС из минометов и гранатометов
DAILY
Миллиарды от МВФ. Когда Украина получит транш и как его потратят
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Миллиарды от МВФ. Когда Украина получит транш и как его потратят