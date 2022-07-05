В Украину несется сильное похолодание с дождями: где и когда погода начнет ухудшаться

Погода в Украине резко поменяется уже в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют, что температура упадет с +30 +35 градусов сразу до +22 градусов. И часть страны накроет дождями и грозами.
Какая погода ожидается в Украине в ближайшие 10 дней - читайте в материале ниже.
Жара, по данным портала Sinoptik, не отступит из восточных областей до конца этой недели. Осадки синоптики также не прогнозируют. До пятницы включительно ожидается днем до +31 +32 градусов. В субботу температура снизится до +29 градусов.
С воскресенья на востоке ожидаются дожди и грозы, а температура поползет вниз. С 11 июля днем будет не более +25 +26 градусов.
В южной части жара начнет отступать уже в пятницу. До 8 июля синоптики прогнозируют от +29 до +30 градусов, а потом температура опустится до +26 градусов. В воскресенье возможен дождь.
С понедельника в регионе прогнозируется небольшая облачность, днем +28 +29 градусов.
Ближайшие два дня на севере страны будет сухо и жарко, до +32 градусов. В пятницу синоптики прогнозируют ливни и грозы, а температура упадет до +24 +25 градусов.
В субботу снова будет солнечно и воздух прогреется до +28 градусов. С понедельника зарядят дожди почти каждый день, а дневная температура упадет до +21 +24 градусов.
Жителям западной части страны синоптики обещают еще один жаркий день - 5 июля. Уже со среды в эту часть Украины ворвутся дожди с грозами, и температура резко снизится. Ожидается от +20 до +23 градусов.
На выходных будет пасмурно и дождливо, днем не более +21 градуса. С понедельника ожидаются ливни и снижение температуры в дневные часы до +19 +22 градусов.
Вторник в столице будет жарким, днем прогреется до +31 +33 градусов. Горячо будет и ночью - ожидается около +19 +21 градуса. Возможно небольшое усиление ветра. Осадки не прогнозируются.
Карта погоды в Украине на вторник, 5 июля
В среду в Киеве днем начнется гроза, которая к вечеру перейдет в обычный дождь. Температура днем ожидается около +33 градусов.
В четверг синоптики прогнозируют дождь, а температура упадет сразу до +24 градусов. Дождливо будет и в пятницу, днем около +26 градусов.
В субботу температура воздуха снова поднимется до +29 градусов, но уже в воскресенье снова зарядит дождь и похолодает до +24 градусов.
С понедельника, 11 июля, в Киеве будет пасмурно, дождливо и прохладно, от +23 до +25 градусов.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, какая погода ждет украинцев на этой неделе.
А также мы писали о том, какой прогноз погоды синоптики дают на весь июль.