В Украину несется северный циклон Christoph: где будет бушевать непогода

Погода в Украине в понедельник, 19 июля, принесет грозы, дожди, шквальный ветер, местами град на часть территорий. Вместе с тем в стране ожидается облегчение жары, однако не везде. Синоптики говорят, что это связано с северным циклоном по имени Christoph, атмосферные фронты которого посетят нас.

Что будет с погодой в начале рабочей недели - читайте ниже в нашем материале.

"19 июля в Карпатах значительные дожди; в западных, северных, Винницкой, днем и в Черкасской и Кировоградской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в Украинском гидрометцентре.

По словам синоптика Наталки Диденко, атмосферный фронт в этих областях будет обусловлен северным циклоном. Вместе с ним придут более низкие температуры.

"Милосерднее воздух идет к нам с атмосферными фронтами, которые привязаны к cеверному циклону Christoph. Фронты принесут грозовые дожди в Украину... Учитывая сильные температурные контрасты в зоне атмосферных фронтов между жарой и зафронтальной прохладой, эти дожди могут мгновенно превращаться в сильные ливни со шквалами и градом!" - предупреждает синоптик.

А вот на юге и востоке Украины в понедельник все еще удержится сухая жаркая погода. Дожди доберутся сюда уже во вторник - среду. А ослабление жары придет в середине недели.

Температура завтра +24+26 на Западе, +28+33, на севере и в центре, а на востоке и юге от +31 до + 36 градусов.

Скрин: Погода в Украине 19 июля (meteo.gov.ua)