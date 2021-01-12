В Украину несется активный циклон: погода начнет стремительно ухудшаться

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие сутки существенно усложнится и в большинстве регионов будет идти мокрый снег, а температура начнет резко опускаться. Возможны также дожди, гололед и сильный штормовой ветер.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, непогода охватит многие регионы уже в ближайшую ночь.

"К нам несется циклон! Уже в ближайшую ночь циклон существенно усложнит погоду в южной части Украины – дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, сильный, до штормового, юго-восточный ветер. На протяжении 13 января сложные погодные условия постепенно охватят нашу юго-восточную часть, восток Украины, а также Полтавскую, Сумскую, Днепропетровскую области, восточные районы Кировоградской и Черкасской областей. Днем 13 января в Одесской области ситуация успокоится", - предупредила Диденко.

Карта погоды

Она добавила, что снегом накроет также западные области Украины и в большинстве регионов температура воздуха будет ниже нуля.

"Снег будет падать также в западных областях Украины, "хвосты" атмосферных фронтов другого циклона, северного, будут сеять снегом и лепить временами мокрым снегом. Так как в западной части пока что температура воздуха днем даже будет превышать нуль градусов. В Украине в ближайшую ночь ожидается -2 -7 градусов, завтра днем 0-4 градуса мороза, на Юге и Западе около нуля. Воздушная масса арктического происхождения начнет заплывать в Украину с 14 января, начнет с северных областей", - отметила синоптик.

Киев завтра окажется в паузе между двумя мощными циклонами и это принесет повышение атмосферного давления.

"Столица завтра окажется в паузе между двумя мощными атмосферными циклонами, среди поля повышенного атмосферного давления. Поэтому существенных осадков не прогнозируется. Однако, если "хвост" атмосферного циклона все же черкнет – то и в столице подсыплет снега. Ночью в Киеве ожидается -2 -4 градуса, днем около 1 градуса мороза", - спрогнозировала Диденко.

Карта погоды

Она сообщила, что с 14 января ожидается сильное похолодание и морозы могут достигнуть -15 -19 градусов.

"Похолодание начнет в Киев заходить с 14 января, пик морозов ожидается на 15-19 января. Предусматривается в ночные часы до -15 -19 градусов", - добавила синоптик.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о 20-градусных морозах.

А также рассказывали о том, что появился детальный прогноз погоды в Украине до конца зимы.