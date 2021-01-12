В Україну несеться активний циклон: погода почне стрімко погіршуватися

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчі доби істотно ускладниться і в більшості регіонів йтиме мокрий сніг, а температура почне різко опускатися. Можливі також дощі, ожеледь і сильний штормовий вітер.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, негода охопить багато регіонів вже в найближчу ніч.

"До нас мчить циклон! Вже в найближчу ніч циклон істотно ускладнить погоду в південній частині України – дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, сильний, до штормового, південно-східний вітер. Протягом 13 січня складні погодні умови поступово охоплять нашу південно-східну частину, схід України, а також Полтавську, Сумську, Дніпропетровську області, східні райони Кіровоградської та Черкаської областей. Вдень 13 січня в Одеській області ситуація заспокоїться", - попередила Діденко.

Карта погоди

Вона додала, що накриє снігом також західні області України й в більшості регіонів температура повітря буде нижче нуля.

"Сніг буде падати також у західних областях України, "хвости" атмосферних фронтів іншого циклону, північного, будуть сіяти снігом і ліпити часом мокрим снігом. Через те, що в західній частині поки що температура повітря вдень навіть буде перевищувати нуль градусів. В Україні в найближчу ніч очікується -2 -7 градусів, завтра вдень 0-4 градуси морозу, на Півдні та Заході близько нуля. Повітряна маса арктичного походження почне запливати в Україну з 14 січня, почне з північних областей", - зазначила синоптик.

Київ завтра опиниться в паузі між двома потужними циклонами й це принесе підвищення атмосферного тиску.

"Столиця завтра опиниться в паузі між двома потужними атмосферними циклонами, серед поля підвищеного атмосферного тиску. Тому істотних опадів не прогнозується. Однак, якщо "хвіст" атмосферного циклону все ж черкне і в столиці підсипле снігу. Вночі в Києві очікується -2 -4 градуси, вдень близько 1 градуса морозу", - спрогнозувала Діденко.

Карта погоди

Вона повідомила, що з 14 січня очікується сильне похолодання і морози можуть досягти -15 -19 градусів.

"Похолодання почне в Київ заходити з 14 січня, пік морозів очікується на 15-19 січня. Передбачається в нічні години до -15 -19 градусів", - додала синоптик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про 20-градусні морози.

А також розповідали про те, що з'явився детальний прогноз погоди в Україні до кінця зими.