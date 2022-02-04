Украину снова накроют морозы и мокрый снег: где будет холоднее всего

По прогнозу Диденко, снег в пятницу охватит западные области страны, в Крыму пройдет дождь. В субботу снег будет идти на западе, севере, местами – в центре Украины.

В воскресенье снег будет идти в восточных областях, днем небольшой мокрый снег пройдет на западе страны.

"В ближайшую ночь ожидается -3 -9 градусов, на востоке и в Крыму от 0 до -3 градусов. Днем 4 февраля на севере и в центре -2 -7 градусов, в южной части, на востоке и западе около нуля", - предупредила синоптик.

Далее температура начнет опускаться еще ниже, и в ночь на субботу в большинстве областей ожидается -4 -10 градусов, на севере до -12 градусов. В западной части от 0 до -2 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 4 февраля

В субботу днем уже снова будет оттепель в большинстве областей, только в восточной части сохранится мороз от -3 до -6 градусов. Ожидается сильный ветер.

В ночь на воскресенье морозы от -3 до -9 градусов будут держаться на востоке, а днем все регионы Украины охватит "плюсовая" температура.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ночь на субботу в большинстве областей температура упадет до -2 -5 градусов.

Более сильные морозы стоит ожидать в северных областях, на северо-востоке, в столице, в Винницкой, Черкасской, Полтавской областях и в Днепре. Там ожидается от -5 до -9 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 5 февраля

Самые холодные ночи с субботы на воскресенье будут на севере страны, северо-востоке, в центральных областях, охватит Полтаву, Харьков и Днепр. Там синоптики прогнозируют от -6 до -12 градусов.

Погода в Киеве

В пятницу в столице будет мороз, ночью до -7 градусов, днем до -3 градусов. Без осадков.

В субботу ночью температура упадет до -10 -12 градусов, но днем уже начнется потепление. А вместе с ним вернется мокрый снег и придет сильный ветер.

В воскресенье будет сухо, сыро, ожидается повышение температуры и отсутствие существенных осадков.