Украину накроет затяжными дождями и холодом: где ожидаются даже морозы

В воскресенье дожди пройдут во всех областях Украины, в западной части и на севере – дождь с мокрым снегом. По всем областям ожидается сильный штормовой ветер.

Ночная температура снизится. На западе от -1 до -3 градусов, на севере, в центре и южной части ожидается от +3 до +6 градусов, на востоке от +6 до +8 градусов.

Днем в западных, центральных областях и на севере от +5 до +8 градусов. На юге +6 +10, только в Херсоне до +15 градусов. На востоке в большинстве областей +6 +10 градусов, в Донецкой и Луганской областях +13 +16 градусов.

В Киеве 17 апреля ночью пройдет мокрый снег, днем будет идти дождь. Ночью +1 +3 градуса, днем +5 +7 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 17 апреля

18 апреля погодная ситуация не изменится, а местами станет даже хуже. В западных областях ночью пройдет снег, днем практически везде пройдет дождь, местами сильный. Ожидается штормовой ветер.

Ночью в западных областях от -1 до -3 градусов, в центре и на севере от +2 до +5 градусов, в южной части +4 +6 градусов, на востоке +6 +9 градусов.

Днем на севере, в западных областях и в центре от +5 до +8 градусов. В южной части +9 +12 градусов. На востоке от +8 до +15 градусов.

В Киеве 18 апреля ночью ожидается мокрый снег с дождем, днем – сильный дождь. Температура воздуха в столице ночью +2 +4 градуса, днем +6 +8 градусов.

Карта погоды в Украине на понедельник, 18 апреля

Во вторник, 19 апреля, к дождям добавятся грозы во многих областях страны. Небольшое повышение температуры стоит ожидать после 20-21 апреля. Однако синоптики прогнозируют дожди во всех регионах страны.

Карта погоды в Украине на вторник, 19 апреля