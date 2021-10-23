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Украину накроет мощным похолоданием: в каких областях будет самая мерзкая погода

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет сильное похолодание на ближайших выходных. В субботу холодный воздух зайдет на запад, а в воскресенье низкие градусы охватят уже всю страну..

Какая погодная ситуация будет в Украине на ближайших выходных - читайте ниже в материале Styler.

Так, согласно прогнозу гидрометцентра, в субботу, 23 октября, самыми теплыми окажутся, южные, восточные и центральные области. Тут будет от +13 до +19 тепла.

На запад зайдет поток холодного воздуха с +10+14 градусов, на юге и востоке ожидается более высокая температура, до +19 градусов. Кроме того юго-восточные области будут сегодня дождливыми.

Скрин: Погода в Украине, 23 октября

Уже в воскресенье нас ждут новые неприятные сюрпризы. Температура снизится по всей стране до +4+11 градусов в дневное время, ночью +1+4. Осадки в этот день маловероятны.

Скрин: Погода в Украине, 24 октября

Ранее мы писали, что такое метеозависимость, и как бороться, если вам становится плохо при переменах погоды.

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Погода в Украине