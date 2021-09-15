Украину накроет лютыми грозами и холодом: где будет хуже всего

Какой будет погода завтра

По данным Наталки Диденко, 16-го сентября самой теплой будет западная часть Украины. Тут ожидается +20+25 градусов. А на северо-востоке (Сумская, Харьковская области) будет прохладно, +14+18 градусов.

В остальных регионах днем +16+22 градуса. Дожди синоптик не прогнозирует.

"В Киеве четверг обещает солнце и тепло, до +19 градусов", - добавила Диденко.

Но в Укргидрометцентре не исключают, что осадки могут быть на Закарпатье, Волыни и в Ровенской области.

Погода в Украине 16 сентября (meteo.gov.ua)

Когда придет похолодание и дожди

По словам Наталки Диденко, дождей станет больше, а тепла станет меньше постепенно с субботы-воскресенья.

В Укргидрометцентре прогнозируют сильные грозы и шквалы на Западе 17 сентября, а 18-го фронт сместится ближе к центральным областям. Температура начнет снижаться.

19-20 сентября по всей стране холодно и дождливо, температура +10+15, на юго-востоке до +20 градусов.

Смотрите ниже карты погоды на 17-20 сентября.

Погода в Украине (meteo.gov.ua)