Украину снова накроет ливнями: какие области пострадают больше всего

"14-го июня над южной частью Украины будет крутиться циклончик. Он будет своеобразной базой для атмосферных фронтов, которые в Украине снова организуют кратковременные грозовые дожди", - пишет синоптик.

Самая минимальная вероятность осадков будет на Волыни, в Ровенской, Львовской области (тут будет антициклон), а также Приазовье.

Что касается температуры, то прохладнее всего на Западе страны (+14+19 градусов), а в Карпатах и вовсе +11+15 градусов, а на высокогорье +5+8 тепла.

А вот в северных, центральных областях Украины в понедельник ожидается +19+24 градуса.

На Юге будет "разрыв" от +18+20 градусов в Одесской области до +25 в Запорожье. А на Востоке +22+27 градусов.

В Киеве 14 июня от +20 до +23 градусов, а во вторник потеплеет до +26-ти.

"Дожди кратковременные, с грозами и порывистым ветром, в начале недели - ожидаются!" - предупредила синоптик.

Синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, что самые сильные дожди будут на Юге, Востоке и в Центре.

Скрин: Погода в Украине 14 июня (meteo.gov.ua)