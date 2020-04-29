На Украину надвигается сезон дождей: какие области будет заливать

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине будет по-настоящему весенней - с грозами и дождями

Погода в Украине в ближайшие несколько дней будет дождливой, с весенними грозами, а временами со шквалами. Такой прогноз дали синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

По данным Наталки Диденко, в четверг, 30 апреля, дожди и грозы вероятны на Западе, Севере и местами в центральных областях. Завтра преимущественно будет тепло (+20+25), но местами на южном побережье - от +12 до +14, а на Западе +16+19 тепла.

"На Юге и на Востоке, в большинстве центральных областей будет преобладать сухая погода. Разве в Одесской области ожидается дождь", - пишет синоптик, добавляя, что ветер будет умеренным.

В Киеве в последний день апреля ожидаются периодические дожди, а местами грозы. Будет тепло (+20+24 градуса), 1 мая в столице похолодает, а 4-5 числа снова придет потепление.

Синоптики Украинского гидрометцентра дают немного другой прогноз на четверг. По их данных завтра грозы не будут, но дожди довольно сильные. При этом ветер разгуляется от 7 до 12 метров в секунду.

Погода в Украине 30 апреля (фото: meteo.gov.ua)

1 мая немного холоднее станет в Киевской и Черниговской областях (+16+19), а вот Луганская побьет рекорды - от +24 до +26 тепла. Придут грозы с дождями в Центр, на Север и частично на Запад. Сильного ветра не будет.

В субботу, 2 мая, на Западе и Севере снова потеплеет, а вот грозы с дождями распространятся уже на почти всю территорию страны, кроме Востока. Здесь будет сухо и даже жарко.

Погода в Украине 1 и 2 мая (фото: meteo.gov.ua)

3 мая снова похолодает в западном регионе и на Одесчине (+14+19). К грозам присоединится сильный ветер.

А вот 4 мая дождливая погода накроет уже всю страну (кроме Луганщины). На Западе похолодает до +12+16 градусов.

Погода в Украине 3 и 4 мая (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что синоптик шокировал прогнозом на лето в Украине, рассказав, что оно будет довольно прохладным.