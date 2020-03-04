На Украину надвигается опасная погода: какие области попадут под удар

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине покажет борьбу зимы с весной

Погода в Украине в ближайшие дни будет ненастной, причем в каждом регионе будет своя синоптическая ситуация - от опасных порывов ветра на Востоке до мокрого снега в Карпатах. Такие данные предоставили синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

Наталка Диденко пишет, что в четверг, 5 марта, по всей стране весна устроит грандиозную битву с зимой. В восточных областях сильный порывистый ветер, на Западе, Винничине и Житомирщине (вплоть до Киевщины) - дожди, в а Карпатах и возле них - мокрый снег, местами будут туманы.

При этом на Западе будет холодно (+4+8), а на Востоке и Юге - настоящий апрель (+14+18).

В Киеве 5 марта тепло (+12+14), небольшой дождь будет к вечеру, возможен туман.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Украинского гидрометцентра на карте погоды также подробно показали, какой будет температура в каждом регионе в четверг, 5 марта.

Судя по ним, холоднее всего завтра будет во Львовской и Тернопольской областях (+5+7), а самая теплая погода будет в Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях (+16+18).

Погода в Украине (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что народный синоптик дал подробный прогноз погоды в Украине летом.